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билайн бизнес: доход предпринимателя в России 75-100 тыс. рублей в месяц

билайн бизнес: доход предпринимателя в России 75-100 тыс. рублей в месяц

freepik.com

В результате анализа обезличенных данных об абонентах и оказанных услугах связи билайн бизнес составил портрет владельцев малого и среднего российского бизнеса. 69,36% МСП в России – мужчины, причем половина из них (49,55%) – в возрасте от 35 до 44 лет. Анализ был проведен на базе маркетинговой платформы билайн.ПРОдвижение. Портрет подготовлен на основе агрегированной выборки клиентов билайн бизнес, предоставивших согласие на обработку данных. Выборка включила 70 тыс. предпринимателей. Обработка сведений осуществлялась предиктивной системой билайн с использованием математических моделей, значения всех параметров вероятностные.

Средний доход наибольшего количества российских предпринимателей (29,23%) составляет 75-100 тыс. рублей в месяц. При этом тех, кто зарабатывает 100-150 тыс. рублей (23,84%), больше чем тех, у кого доход 50-75 тыс. рублей (22,62%). Для исследования использовалась предсказательная математическая модель, основанная на информации о платежах за услуги связи, регистрации в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции. Согласно отчету лишь 12,08% предпринимателей находятся в Москве.

Анализ финансовых предпочтений российских предпринимателей показывает, что больше всего они интересуются картами с кэшбеком (61,96%), инвестициями (61,28%) и депозитами (32,78%). Среди кредитных продуктов потребительские кредиты интересуют 14,25% предпринимателей, ипотека и кредитные карты – 5,94% и 4,92% соответственно.

Аналитический отчет позволил выявить некоторые черты образа жизни предпринимателей. Например, среди них популярен каршеринг, который попадает в область интересов даже чаще (39,39%), чем такси (27,83%). 35,25% пользователей интересует спорт, при этом 16,29% попавших в отчет абонентов предположительно являются спортивными фанатами.

В десятке российских регионов, куда предприниматели совершают поездки чаще всего, оказались Московская область (1 место), Краснодарский край (2), Ленинградская (3), Тульская (4) и Калужская (5) области, Республика Татарстан (6), Ростовская (7), Самарская (8), Новосибирская (9) и Владимирская (10) области.

Поездки за рубеж чаще всего совершаются в Турцию (28.1%), Грузию (10,9%) и Белоруссию (10,77%). Среди других популярных направлений: Казахстан, Армения, ОАЭ, Финляндия, Польша, Литва, Германия.

В десятку городов по количеству предпринимателей, помимо Москвы (1 место) и Санкт-Петербурга (2 место), вошли Казань (3), Барнаул (4), Калининград (5), Ростов-на-Дону (6), Ставрополь (7), Новосибирск (8), Волгоград (9) и Воронеж (10). Выводы о «географии» предпринимателей сделаны на основе информации по динамике перемещения групп пользователей и анализу нагрузки на базовые станции.

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