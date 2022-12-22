"Безрассудство и отвага": в Казани мужчины без страховки вышли чистить крышу и стали героями Сети

Мужчин, которые с лопатами вышли на расчистку снега с крыши многоквартирного дома, обсуждают в социальных сетях в Казани. Очевидцы говорят, что безумный "аттракцион отваги и безрассудства" имел место на улице Декабристов. Мужчины работали без страховки.

"Вот почему мужчины живут меньше. Уважаемый сильный пол, вы, конечно, сильные и смелые, без сомнений, но зачем так рисковать и работать без страховки?!", - спрашивают казанцы.