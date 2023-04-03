"Безоружен, но очень опасен": в Татарстане со страусиной фермы подался в бега страус
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В Татарстане со страусиной фермы из-под Набережных Челнов подался в бега крупный страус. Владельцы сообщают, что птица может представлять опасность. Ее рост около двух метров, это - самка. Она людей не боится совсем, вполне может подойти к ним.
Работники страусиной фермы уверяют, что страусиха гуляла у дома, но потом прогулка пошла не по плану и птица рванула в сторону леса.
Есть предложение, что страус может быть в районе Боровецкого леса или в СНТ "Дизелист", сообщает "КП".