В Татарстане со страусиной фермы совершил побег страус, который "может быть опасен"

В Татарстане со страусиной фермы из-под Набережных Челнов подался в бега крупный страус. Владельцы сообщают, что птица может представлять опасность. Ее рост около двух метров, это - самка. Она людей не боится совсем, вполне может подойти к ним.

Работники страусиной фермы уверяют, что страусиха гуляла у дома, но потом прогулка пошла не по плану и птица рванула в сторону леса.

Есть предложение, что страус может быть в районе Боровецкого леса или в СНТ "Дизелист", сообщает "КП".

