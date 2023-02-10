"Без всякого преувеличения": президент Путин лично похвалил Татарстан за вклад в развитие всей страны

Президент РФ Владимир Путин лично похвалил Республику Татарстан за вклад в развитие страны. Это случилось на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Путин заявил, что в Татарстане специалисты эффективно решают наиважнейшие национальные задачи в сфере строительства.

"Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие страны в целом, в данном случае — в строительную отрасль", — сказал Владимир Путин, комментируя один из показателей составленного АСИ рейтинга качества жизни российских регионов.

Путин отметил, что результат Татарстана в жилищной строительстве "без всякого преувеличения" впечатляет. Путин поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова за отлично подобранные кадры.