«Ак Барс» выигрывает «Авангард» 3:2 и выходит в финал Кубка Гагарина

Сегодняшняя игра принципиальна для двух команд. «Ак Барсу» важно выиграть, чтобы завершить серию и готовиться уже к финалу КХЛ, а у «Авангарда», который проигрывает в серии 3:1 — нет больше шансов на ошибку.

Правда, ошибку команда из Омска все-таки совершает первой — уже на 12 секунде игры за подножку на 2 минуты отправляется на скамейку Дамир Шарипзянов.

Казанцы в большинстве создали пару опасных моментов, но до реализации дело не дошло. «Ак Барс» дает понять сопернику, что не готов играть вторым номером и просто так продлить серию еще на несколько игр не получится.

На шестой минуте «Авангард» открывает счет в матче. Береглазов из средней зоны делает передачу к синей линии на Ткачева. Он убегает к левому кругу вбрасывания, резко останавливается возвращает шайбу своему партнеру и тот делает сильный кистевой бросок по воротам. Билялову спасти команду не удается.

На 14 минуте на скамейку за задержку соперника клюшкой отправляется хоккеист «Ак Барса» Кирилл Панюков. Гости пользуются шансом и увеличивают отрыв. Счет в игре становится 2:0.

Под самый занавес первого периода за опасную игру высоко поднятой клюшкой удаляют омского хоккеиста Сергея Толчинского. За минуту хозяевам не удается реализовать большинство.

Второй период матча продолжился большинством «Ак Барса», которое реализовать также не удалось.

«Авангард» после этого берет инициативу в свои руки и проводит серию атак, которые могли бы увеличить отрыв от «Ак Барса», но реализовать моменты не получается.

На 32 минуте у казанцев за выброс шайбы за пределы площадки Дмитрий Юдин получает двухминутный штраф. «Ак Барс» достаточно уверенно играет в меньшинстве и не дает «Авангарду» реализовать преимущество.

Правда, и у казанцев шайба пока в ворота не идет — счет на табло по окончании второго периода остается тем же — 2:0.

Третий период начинается с уверенной шайбы от «Ак Барса». Уже на 20-й секунде удар наносит Юдин с передачи Сафонова. Шайба зашла в ворота точно под правую штангу. После этого воодушевляются, как трибуны, так и хоккеисты.

После этого игра практически все время происходит на половине гостей. Без свистков команды играют более 7 минут, и длинный отрезок завершается второй шайбой, которую забрасывает на 53-й минуте Адамчук.

Арена после этого начинает активно требовать еще одну шайбу. Хозяева, похоже, не хотят летать еще раз в Омск, где к ним не сильно хорошо отнеслись в последний раз в аэропорту.

Уже на 54-й минуте шайба залетает в ворота «Ак Барса», но судьи фиксируют положение «вне игры» и гол не засчитывают.

На 57-й минуте Сафонов из правого круга вбрасывания доставляет шайбу при смещении на пятачок. После этого Сведберг толкает игрока «Ак Барса» на своего вратаря, а после заброшенной шайбы бросается на Сафонова и начинает его бить.

Арбитры совещаются и принимают решение отменить третью шайбу в ворота «Авангарда». До конца 3 периода остается чуть почти 4 минуты. Сведберг при этом был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча.

Если смотреть статистику, то по ходу серии «Ак Барс» неоднократно «возвращался в игру» пропуская первые шайбы в свои ворота. Основное время заканчивается ничьей. Нас ждет овертайм.

На 13 минуте первого овертайма «Ак Барс» забивает победную шайбу и выходит в финал Кубка Гагарина. Победу приносит Вадим Шипачев. Казанцы не были в финале 5 лет.

Соперником «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина пока не определен. Счет в серии Запада между СКА и ЦСКА составляет 2:2.