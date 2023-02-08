"Без паники, это - не враги!": в Казани предупредили о грядущих перебоях с цифровым телевещанием в период с 21 февраля по 16 марта

В Казани с 21 февраля по 16 марта в связи с солнечной интерференцией возможны кратковременные ухудшения работы сети цифрового эфирного телевизионного вещания с 11:57 до 13:06, информирует мэрия.

Как сообщили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети "Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан", на экране телевизора может возникнуть кратковременное "замирание" картинки и полное пропадание сигнала в интервале от нескольких секунд до 5 минут.