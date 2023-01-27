"Без отца осталась маленькая дочь": в Татарстане простились с 37-летним военным-контрактником Ленаром Камаловым
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В Сармановском районе Татарстана проводили в последний путь военного-контрактника Ленара Камалова, погибшего в зоне спецоперации на Украине. Ему было 37 лет, пишет 116.RU со ссылкой на районную администрацию.
Мужчину похоронили в деревне Юлтимерово, где живет его мать. Бойца проводили в последний путь с воинскими почестями.
У Камалова осталась 9-летняя дочь, но она вместе с мамой живет в другом районе.