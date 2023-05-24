В Татарстане детям при заезде в оздоровительные лагеря потребуется новая справка - где ее взять

В Татарстане принято решение при заезде в оздоровительные лагеря требовать новую справку - справку об отсутствии кори и контактов с больными корью. Это связано с тем, что ситуация по заболеваемости в последнее время осложнилась.

О нововведении сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Такая справка берется в поликлинике по месту жительства, она потребуется и детям, и сотрудникам детских оздоровительных лагерей. В республике на данный момент выявлено уже 57 случаев кори, все заболевшие привитыми не были.