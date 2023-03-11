"Без глаз и со сломанными ребрами": в ЖК "Весна" в Казани нашли мертвого бобра со страшными травмами

В казанском ЖК нашли мертвого бобра со страшными травмами: подозревают живодеров и подростков

В Казани жители ЖК "Весна" нашли мертвого бобра со страшными травмами. Жители вызвали ветврача, чтобы точно установить причины смерти животного.

Установлено, что бобра действительно убили. На нем обнаружили глубокие колотые раны, пробитое ребро, а на хвосте следы, говорящие о том, что животное будто чем-то цепляли, пишет Inkazan. По заключению, у бобра нет глаз, при этом слизистые чистые, язык на месте, что исключает вмешательство крыс.

Местные жители требуют возбудить уголовное дело, поскольку подозревают живодера, который ранее отстреливал собак. Также есть версия, что расправиться с бобром могли местные подростки. Не так давно тут видели компанию подростков с палками.