Без дефицита: в Казани утвердили бюджет города на 2023 год

На XIX сессии Казанской городской думы депутаты рассмотрели и утвердили проект бюджета Казани на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В 2023 году он будет бездифицитным.

По словам главы финансового управления исполкома столицы Татарстана Ирека Мухаметшина, доходы спрогнозированы в размере 37,8 миллиарда рублей. Это на 5,2% больше, чем в текущем году, отмечает "Реальное время".



В аналогичном размере прогнозируют и расходы бюджета Казани. Наибольшую часть занимает социальная сфера — расходы по этой статье вырастут больше чем на 4 миллиарда рублей.

"Данные изменения связаны с планируемым ростом заработной платы, с увеличением численности детей, посещающих детские сады, с ростом расходов на обслуживание системы безопасности в муниципальных учреждениях города", — пояснил Мухаметшин.

Он напомнил, что проект бюджета Казани на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прошел через процедуру публичных слушаний. Поступило 40 предложений и замечаний.