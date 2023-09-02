Бесплатное выступление Димы Билана в Казани: стало известно расписание

В Казани бесплатно выступит Дима Билан 3 сентября

В Казани в Меге произойдет фестиваль, хэдлайнером которого станет Дима Билан и Юлия Савичева. Событие состоится 2-3 сентября.

В первый день фестиваля на сцене окажется таролог Евгений Коссман — его выступление пройдет в 13:30. За ним выступят муызканты Влад Соколовский (15:00) и ST (15:50). Завершит концертный день — Ирина Дубцова сетом в 17:30.

3 сентября начнется с выступления таролога Евгения Коссмана в 15:00, в 16:00 споет Юлия Савичева, а завершит концерт Дима Билан в 17:00.

Гостям обещают автограф-сессии и розыгрыши ценных подарков. Вход на мероприятие будет бесплатным. Организаторы могут ограничить только количество гостей, чтобы не образовалась давка.