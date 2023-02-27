"Бережно относилась к словам и языку": умерла профессор КФУ Татьяна Николаева

Умерла профессор КФУ Татьяна Николаева

В Татарстане не стало профессора КФУ Татьяны Николаевой. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ее не стало на 86-м году жизни. Представители КФУ выразили глубокие соболезнования семье профессора.

С 1969 года Татьяна Николаева работала на кафедре русского языка. С 1981 года была признана доцентом кафедры русского языка и методики преподавания, а позднее стала профессором.

В КФУ говорят, что Николаева занималась вопросами изучения истории русского языка, стилистики, грамматики и лексикологии. По словам тех, кто учился у нее, она безукоризненно и трепетно относилась к каждому слову и языку в целом.