В Татарстане стало известно о нехватке транспорта в поселке Константиновка, которая была озвучена Бастрыкину.

В регионе продолжается расследование обстоятельств, связанных с проблемами межевания земель. Предложенная властями альтернативная дорога не отвечает необходимым требованиям — её ширина составляет всего около метра. Местные жители, включая пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, вынуждены пользоваться неасфальтированной дорогой.

Подобная ситуация вызывает тревогу у населения, которое сталкивается с трудностями в передвижении. Недостаток нормального транспортного сообщения мешает доступу к медицинским услугам и базовым удобствам, необходимым для комфортной жизни.

Жители Константиновки находятся в отчаянии, и общество требует от власти скорейшего решения возникшей проблемы. Обещания, сделанные на недавних встречах касательно улучшения ситуации, не внушают уверенности: без конкретных шагов и изменений в планах маловероятно, что эта проблема будет решена в ближайшем будущем.