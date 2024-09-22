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Бастрыкину доложили о нехватке транспорта в поселке Константиновка

В Татарстане стало известно о нехватке транспор...

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В Татарстане стало известно о нехватке транспорта в поселке Константиновка, которая была озвучена Бастрыкину.

В регионе продолжается расследование обстоятельств, связанных с проблемами межевания земель. Предложенная властями альтернативная дорога не отвечает необходимым требованиям — её ширина составляет всего около метра. Местные жители, включая пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, вынуждены пользоваться неасфальтированной дорогой.

Подобная ситуация вызывает тревогу у населения, которое сталкивается с трудностями в передвижении. Недостаток нормального транспортного сообщения мешает доступу к медицинским услугам и базовым удобствам, необходимым для комфортной жизни.

Жители Константиновки находятся в отчаянии, и общество требует от власти скорейшего решения возникшей проблемы. Обещания, сделанные на недавних встречах касательно улучшения ситуации, не внушают уверенности: без конкретных шагов и изменений в планах маловероятно, что эта проблема будет решена в ближайшем будущем.

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