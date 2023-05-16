Бастрыкина попросили проверить бывшего казанского чиновника на предмет уклонения от налогов

Бастрыкина попросили проверить бывшего чиновника из Казани на уклонение от налогов
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Общественники из движения "Зов народа" попросили главу СКР Александра Бастрыкина проверить экс-чиновника из Казани Игоря Сивова на предмет неуплаты налогов.
Сейчас Сивов не является чиновником, он муж певицы Нюши и практикующий духовные практики наставник. За встречи с собой он просит около 1 миллиона рублей.
Общественники в обращении к Бастрыкину просили обратить внимание на то, что Сивов устраивает платные марафоны. Продвигать их помогает супруга - певица.
"Не исключено, что Сивов работает по похожей схеме, как Блиновская, и не уплачивает налоги государству за коммерческую деятельность. Просим проверить Игоря Сивова на возможное отмывание денег на проведении марафонов без уплаты налогов в пользу государства", — говорится официальном обращении в СКР.
После знакомства с певицей Нюшей Сивов ушел из исполкома Казани и занялся бизнесом.
Сейчас он специализируется на инфобизнесе.