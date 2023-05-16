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Бастрыкина попросили проверить бывшего чиновника из Казани на уклонение от налогов

Бастрыкина попросили проверить бывшего казанского чиновника на предмет уклонения от налогов
Бастрыкина попросили проверить бывшего чиновника из Казани на уклонение от налогов

Фото: открытые источники

Общественники из движения "Зов народа" попросили главу СКР Александра Бастрыкина проверить экс-чиновника из Казани Игоря Сивова на предмет неуплаты налогов.

Сейчас Сивов не является чиновником, он муж певицы Нюши и практикующий духовные практики наставник. За встречи с собой он просит около 1 миллиона рублей.

Общественники в обращении к Бастрыкину просили обратить внимание на то, что Сивов устраивает платные марафоны. Продвигать их помогает супруга - певица.

"Не исключено, что Сивов работает по похожей схеме, как Блиновская, и не уплачивает налоги государству за коммерческую деятельность. Просим проверить Игоря Сивова на возможное отмывание денег на проведении марафонов без уплаты налогов в пользу государства", — говорится официальном обращении в СКР.

После знакомства с певицей Нюшей Сивов ушел из исполкома Казани и занялся бизнесом.
Сейчас он специализируется на инфобизнесе.

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