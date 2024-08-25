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Бастрыкин возьмет под контроль проверку воздуха в Дербышках

Глава Следственного комитета РФ, Александр Баст...

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Глава Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин, поручил предоставить отчёт о ходе проверки по фактам нарушений экологического законодательства в поселке Дербышки в Казани. Об этом информирует пресс-служба СК России.

Бастрыкин ознакомился с заявлениями местных жителей, появившимися в средствах массовой информации и соцсетях, касающимися удушающего запаха, вызывающего серьёзный дискомфорт с 2022 года. По словам казанцев, многие из них испытывают головные боли, головокружение и общее ухудшение самочувствия.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в различные государственные органы, проблема остаётся актуальной, и никаких мер по выявлению источника загрязнения пока не предпринято. В связи с этой ситуацией инициирована процессуальная проверка.

Специалисты будут исследовать источники токсичных выбросов, а также проанализируют имеющиеся данные о состоянии воздуха в Дербышках. Это включает в себя изучение деятельности местных промышленных предприятий, которые могут быть источниками загрязнения. Важным аспектом проверки станет оценка санитарного состояния территории и соблюдения экологических норм.

Ситуация требует комплексного подхода, чтобы не только выявить источник запаха, но и минимизировать его воздействие на здоровье людей. В условиях нарастающего недовольства населения, власти должны проявить прозрачность в своих действиях и информировать граждан о ходе расследования.

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