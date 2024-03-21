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· Артем Акчурин

«Бахетле» в Дербышках выкупила транспортная компания

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В казанском поселке Дербышки торговый центр «Бахетле» был приобретен транспортной компанией «СпецТехСервис» Ильдуса Муратшина. Права собственности на данный объект были официально зарегистрированы 11 марта. Передает «Бизнес Online».

Сумма сделки не была обнародована владельцем компании, однако он заявил, что на данный момент у него нет конкретных планов относительно использования этого помещения.

Предполагается, что здание будет задействовано для дальнейшего развития собственного бизнеса или для сдачи в аренду. В настоящее время разрабатывается бизнес-план, который планируется завершить через месяц.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», компания «СпецТехСервис» специализируется на перевозках, ремонте, установке буровых вышек и земляных работах. Ее оборот за 2023 год составил 716,2 млн рублей, а чистая прибыль достигла 77,9 млн рублей.

Весной 2022 года здание торгового центра на улице Мира продавалось за 230 млн рублей. Покупателю был передан одноэтажный объект площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, что компания «Бахетле» также постепенно продает супермаркеты, а в частности был закрыт объект в «Сити Центре» на улице Мавлютова.

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