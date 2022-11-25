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Автомобилисты в Казани заметили водителя, который ездит с малышом на коленях

Автомобилисты в Казани заметили водителя, который ездит с малышом на коленях

Фото: социальные сети

Автомобилисты в Казани заметили водителя кроссовера, который ездит с ребенком на коленях, пишет Telegram-канал "В Татарстане поймут".

Отмечается, что заметили это на улице Вишневского. Кроссовер привлек внимание тем, что двигался по полосам без соблюдения правил дорожного движения, совершая довольно опасные маневры, не включая поворотники. Машина виляла по дороге. Когда неадеквата обогнали, стало понятно, что за рулем по сути - малыш, а отец лишь направляет его движения.

Машина полностью покрыта грязью, поэтому госномер увидеть невозможно.

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