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Автомобили будут украшены: в Казани пройдет автопробег в честь дня рождения президента

В Казани 7 октября пройдёт автопробег в честь дня рождения Президента России
Автомобили будут украшены: в Казани пройдет автопробег в честь дня рождения президента

Камиль Абдуллин

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В Казани 7 октября 2023 года проведут автопробег, который будет посвящен Дню рождения президента России Владимира Путина. Маршрут автопробега пройдет от проспекта Ямашева и до парка Победы. Автомобили, которые примут участие в мероприятии, будут украшены наклейками и флагами.

В конце маршрута состоится отправка гуманитарного груза в зону спецоперации. Все желающие могут присоединиться к акции и помочь приобрести необходимые вещи для участников СВО: лекарства, продукты, обмундирование и другое.

Начало автопробега в 9:30 на проспекте Ямашева, 122Б. Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму.

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