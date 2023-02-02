Автоледи в Казани накопила столько неоплаченных штрафов ГИБДД, что ее пришлось лишить дорогого внедорожника Hummer

В Казани местная жительница лишилась своего дорогого внедорожника Hummer за крупные долги по штрафам ГИБДД. Нарушительницу поймали во время совместного рейда судебных приставов и инспекторов ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Женщину остановили, чтобы проверить документы. Выяснилось, что она накопила штрафов на 185 тысяч рублей. В результате внедорожник арестовали и отправили на штрафстоянку.

Теперь у автоледи есть 10 суток, чтобы погасить долги. Иначе внедорожник продадут с торгов.

