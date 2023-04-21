В Татарстане на трессе под встречным "КамАЗом" погибли две женщины

На 57-м километре автодороги Алексеевск-Высокий Колокол в Татарстане погибли две женщины в ДТП.

Автоледи за рулем Renault при попытке совершения обгона и возвращения в свою полосу движения не справилась с управлением. В результате легковушка буквально залетела под "КамАЗ", идущий навстречу.

На месте от тяжелых травм погибла сама женщина-водитель и ее пассажирка. Сейчас инспекторы устанавливают обстоятельства трагедии.