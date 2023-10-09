Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

В Казани продают топ-версию ВАЗ-2109 за 1 млн рублей

Автомобиль ВАЗ-2109 простоял в гараже с 2007 года и теперь был выставлен на продажу. Выпущен он был в 2004 году в Тольятти, что означает, что авто относится к последней партии «девяток» сборки Волжского автозавода. Отмечается, что в ПТС вписан только один владелец.

У хэтчбека модный для начало нулевых голов цвет "снежная королева", а также велюровый салов. Со слов продавца, машина не ездила зимой. Нареканий по технике нет.

Цена на «девятку» высокая - один миллион рублей. Хозяин авто объясняет это аутентичным состоянием, идеальной техникой и редкой богатой комплектаций «Люкс». У машины с завода подогрев передних сидений, электростеклоподъемники, а также противотуманные фары. Автосалон также добавил защиту двигателя для этого ВАЗ-2109, аудиосистему, подкрылки, полный антикор и сигнализацию. К машине прилагаются сервисная книжка, заказ-наряды по всем работам и чеки.