Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на борту самолёта рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был отправиться из Улан-Удэ в Казань, был отложен на 24 часа. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой, в аэропорту Улан-Удэ из-за технической неисправности воздушного судна был задержан вылет рейса 784 авиакомпании Nordwind Airlines по маршруту Улан-Удэ — Казань. Планировалось, что самолёт отправится в путь 10 ноября в 09:30 по местному времени.

В прокуратуре Бурятии сообщили, что все пассажиры были размещены в гостинице. Органы транспортной прокуратуры Бурятии осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров на получение услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами.