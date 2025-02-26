Авиарейс N4 411 из Сочи в Казань задержан почти на 9 часов

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполняющий рейс N4 411 из Сочи в Казань, прибудет с серьезным опозданием. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, изначально посадка была запланирована на 20:15, однако теперь ожидается лишь в 05:30 27 февраля.

Причиной задержки стали введенные в аэропорту Сочи ограничения, действовавшие с 1:49. В связи с этим авиакомпания была вынуждена изменить расписание девяти рейсов, включая казанский. В Nordwind заверили, что пассажирам предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

За период действия ограничений в Сочи задержали около 30 рейсов, три самолета направили на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а накануне там уже фиксировались массовые задержки рейсов из-за погодных условий.