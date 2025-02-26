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Авиарейс N4 411 из Сочи в Казань задержан почти на 9 часов

За период действия ограничений в Сочи задержали...

Екатерина Елисеева

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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполняющий рейс N4 411 из Сочи в Казань, прибудет с серьезным опозданием. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, изначально посадка была запланирована на 20:15, однако теперь ожидается лишь в 05:30 27 февраля.

Причиной задержки стали введенные в аэропорту Сочи ограничения, действовавшие с 1:49. В связи с этим авиакомпания была вынуждена изменить расписание девяти рейсов, включая казанский. В Nordwind заверили, что пассажирам предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

За период действия ограничений в Сочи задержали около 30 рейсов, три самолета направили на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а накануне там уже фиксировались массовые задержки рейсов из-за погодных условий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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