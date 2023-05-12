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Авиакомпания Red Wings может получить разрешение на перелеты в Грузию из Казани

Авиаперевозчик Red Wings может получить разрешение на перелеты в Грузию из Казани
Авиакомпания Red Wings может получить разрешение на перелеты в Грузию из Казани

Фото: открытые источники

Российская авиакомпания Red Wings может получить разрешение на выполнение прямых воздушных рейсов из Казани в Грузию. Это следует из документации, опубликованной межведомственной комиссией.
Также планируется рассмотреть возможность летать напрямую от Самары в Грузию и из Москвы туда же.

По данным ТАСС, всего планируется до 21 рейса в неделю, и число полетов может дойти до 7 в неделю на каждом направлении, то есть рейсы в Грузию могут стать и из Казани, и из Самары, и из Москвы ежедневными.

Российский президент Путин подписал указ, который снова дает возможность перевозчикам летать в Грузию, а туроператорам продавать туда путевки. Ограничения были введены в 2019 году.

Эксперты считают, что Грузия станет прекрасной альтернативой Турции, отдых в которой в последнее время сильно подорожал.

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