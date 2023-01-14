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Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы из Казани в Стамбул

Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы из Казани в Стамбул

Фото: region15.ru

Уже в феврале из Казани можно будет напрямую летать в Стамбул. После почти годового перерыва компания "Победа" решила возобность это авиасообщение.

Самолеты будут вылетать из столицы Татарстана трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс запланирован на 22 февраля, сообщает пресс-служба лоукостера.
Стоимость билетов начинается от 12,3 тысячи рублей в один конец.

Полеты "Победа" приостановила в марте, выполняя требования Росавиации, которая опасалась за возможный арест лизинговых самолетов. Потом была проведена двойная регистрация.

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