До конца года в здании бывшего ЦУМа начнёт работу новый центр для ремесленников. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Концепция центра

Сейчас специалисты дорабатывают концепцию, чтобы создать подходящие условия для каждого вида ремесла. Министр отметила, что разные направления требуют специфической инженерии и организации пространства, чтобы занятия не мешали друг другу.

«Очень надеюсь, что он заработает в этом году», — сказала Ирада Аюпова.

Что будет в центре?

В центре ремесленники смогут не только производить свои изделия, но и продавать их. Планируется, что в здании одновременно будут работать около 100 мастеров. Ещё около 500 человек привлекут для участия в мероприятиях и ярмарках.

Проект направлен на поддержку традиционных ремёсел, а также на развитие культурного туризма и локального производства. Новый центр обещает стать не только местом для создания изделий, но и важной площадкой для продвижения ремесленной культуры.