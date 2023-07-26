Артисты, украшение, салют: стало известно, что ждать жителям Казани на День города

В Казани на проведение концерта и салюта ко Дню города 2023 выделят 28 миллионов рублей

В Казани на организацию и проведение концертной программы, а также праздничного салюта, приуроченных ко Дню Республики Татарстана и Дню города, выделят 28 миллионов рублей. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер. Заказчиком выступает дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани.

К организации относится также праздничное украшение города, которое подразумевает разработку эскизов, монтаж декораций, а также оформление сценического комплекса. Начальная (максимальная) цена контракта - 27 миллионов рублей. Заявки на электронный аукцион принимаются до 3 августа.

В техзадании указано, что в концертной программе участие примут звезды татарской и российской эстрады, заслуженные артисты Татарстана. В конце праздник будет салют, которые продлится не меньше четырех минут.