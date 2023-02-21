"Арктический кошмар с 22 февраля": на Татарстан идет метель с сильнейшим северным ветром

На Татарстан надвигается метель с сильным ветром, все случится уже 22 февраля

На территории Татарстана и в Казани днем в среду, 22 февраля, ожидается метель с ухудшением видимости до 1−2 километров. Об этом сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра. Ситуацию осложнит сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Завтра ночью температура опустится до 10−15 градусов мороза, днем будет минус 5−10 градусов.

В праздничный день, 23 февраля, синоптики обещают похолодание до 10-15 градусов мороза, местами - до 20 градусов ниже нуля.