Арестованный "смотрящий" по Казани Липский получил инвалидность из-за пролежней

Адвокат арестованного Вадима Липского, которого называют "смотрящим по Казани", не согласился с решением Советского суда столицы Татарстана о продлении Липскому ареста. Состояние здоровья арестанта ухудшилось, он нуждается в срочной медицинской помощи.

Задержали и арестовали Липского еще летом 2022 года. Суд отправил его и пятерых других фигурантов дела под стражу. "Смотрящему" вменяют похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег.

По данным "Бизнес Онлайн", мужчина прикован к постели, у него отнимаются ноги, и с осени он страдает пролежнями.

"Это основной признак того, что у человека действительно ноги не двигаются, рефлексы у них отсутствуют. Даже если бы человек симулировал, у него бы пролежни не появились", — заявила адвокат.

Липскому дали первую группу инвалидности, но сейчас планируется добиться его освобождения из-под стражи. Защита требует перевода в стационар РКБ, где после лечения пролежневых процессов нужна будет операция.

"Очень сильно исхудал, ноги превратились в спички, на спине образовались пролежни", — подтвердили в ОНК.

Напомним, что 30 января Советский районный суд без участия Липского продлил ему арест еще на 2 месяца. Защита планирует добиться изменения этого решения.