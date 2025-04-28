Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон

Анвар Гатиятулин сохранит пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс» на следующий сезон. Решение о продлении сотрудничества было принято руководством клуба, сообщает «Бизнес Онлайн».

Действующий контракт Гатиятулина рассчитан ещё на один год. При этом в штабе тренера возможны изменения, детали которых пока находятся на стадии обсуждения.

Под руководством 49-летнего специалиста «Ак Барс» занял пятое место в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, уступив московскому «Динамо» в серии со счётом 2–4.

Анвар Гатиятулин возглавил казанский клуб в прошлом году, сменив на этом посту легендарного Зинэтулу Билялетдинова. Тогда он подписал двухлетний контракт, и новый сезон станет для него вторым в «Ак Барсе».

Руководство клуба рассчитывает, что сохранение преемственности и возможное усиление тренерского штаба помогут команде добиться лучших результатов в следующем сезоне.