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Антимонопольная служба Татарстана вскрыла заговор в Минобразования РТ

Антимонопольная служба Татарстана выявила сговор в Минобразования РТ
Антимонопольная служба Татарстана вскрыла заговор в Минобразования РТ

Фото: открытые источники

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Республиканское управление антимонопольной службы (УФАС) выявило сговор в Минобразования РТ. Нарушение нашли в реализации нацпроекта "Образование", информирует замглавы УФАС по Татарстану Андрей Розенталь.

По его словам, специалисты ведомства обнаружили сговор нескольких компаний с сотрудником Минобразования республики на поставку оборудования в школы.

"Координировала все одна организация. Иногда она даже осуществляла деятельность от имени других компаний. Сотрудник министерства рассказывал о том, какие конкурсы будут проводиться, на что необходимо сделать акцент. То есть организации имели информацию, которая давала им преимущество", — сообщил Розенталь.

В итоге данные компании получали победы на торгах, таким образом было заключено 22 госконтракта и доход участников заговора составил более 250 миллионов рублей.

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