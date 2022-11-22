"Яндекс.Такси" в Казани повысил тарифы на перевозки

В Казани сервис "Яндекс.Такси" откорректировал тарифы на перевозки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 21 ноября тарифы повышены. Это касается и заказов через мобильное приложение "Яндекс Go", так и заказов по телефону.

Сервис пообещал обойтись без резких повышений, корректируя тариф в большую сторону плавно.

Если раньше базовая стоимость поездки в Казани длиной 4 км и 10 минут могла стоить 98 рублей в режиме "Эконом", то теперь такая поездка будет стоить 105 рублей.

Отмечается, что километр пути в городе теперь будет стоить до 10 рублей. За горoдом вырастет до 23 рублей.