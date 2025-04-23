Аналитики Яндекса назвали 5 самых популярных книг в Казани

К Международному дню книг аналитики Яндекса исследовали, как россияне интересуются книжными магазинами и покупают или читают книги онлайн.

Интерес к книгам в России продолжает расти. За последний год пользователи Яндекс Карт искали книжные магазины более 1,8 миллиона раз, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Также увеличилось время, которое читатели проводят в сервисе Яндекс Книги: в начале текущего года этот показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым.

Казань признана самым читающим городом России по версии Яндекс Карт, с более чем 5 книжными магазинами на каждые 100 тысяч человек. Казанцы активно интересуются книжными магазинами, открывая их карточки более 12 тысяч раз за последний год — на 10% больше, чем в предыдущем году. Наибольший интерес к магазинам наблюдается в Вахитовском районе рядом с станцией «Кремлевская», где 13,8% поисков относятся к этому месту, а доля открытых магазинов составляет 5,6%.

К тому же, россияне стали чаще заказывать бумажные книги онлайн. По данным Яндекс Маркета, продажи книг в 2024 году выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом. В Казани и Татарстане в марте 2025 года в топе продаж оказались книги для детей.

Самые популярные книги по данным специалистов:

Для составления этого рейтинга аналитики сравнили долю подписчиков, читающих книги в Казани, с долей по всей России.