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Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после ее провального выступления в Казани

Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после ее провального выступления в Казани

Фото: социальные сети

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву после ее крайне неудачного проката на Гран-При в Казани.
Камиле не повезло, она не попала в число лидеров после короткой программы, эксперты отметили, что Камила показала худшее с 2019 года катание. Загитова в интервью "КП" отметила, что она поддерживает Камилу в любом случае.

"Мы с ней разговаривали, так как я была в Казани в этот момент и видела это воочию. В принципе, я могу сказать только слова поддержки: не опускать руки, потому что это тоже самое важное. И верить в себя", - поддержала Валиеву фигуристка.

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