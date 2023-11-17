Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после ее провального выступления в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву после ее крайне неудачного проката на Гран-При в Казани.

Камиле не повезло, она не попала в число лидеров после короткой программы, эксперты отметили, что Камила показала худшее с 2019 года катание. Загитова в интервью "КП" отметила, что она поддерживает Камилу в любом случае.

"Мы с ней разговаривали, так как я была в Казани в этот момент и видела это воочию. В принципе, я могу сказать только слова поддержки: не опускать руки, потому что это тоже самое важное. И верить в себя", - поддержала Валиеву фигуристка.