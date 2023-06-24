Алина Загитова откроет собственную школу фигурного катания в Татарстане

Алина Загитова откроет собственную школу фигурного катания в РТ
Фото: открытые источники
В Татарстане в этом году откроется школа фигурного катания Алины Загитовой, первый набор, пишет ТАСС, планируется провести в январе. Информацию подтвердил министр спорта республики Владимир Леонов.
Сама Алина Загитова в новой школе будет не просто приглашенной звездой, она займется селекцией, подберет тренерские кадры, будет давать детям мастер-классы и контролировать процесс подготовки будущих чемпионов.
"Хочу полностью проникнуть в проект. Для меня это не просто дать имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Татарстане, в родной республике", - сообщила Алина Загитова.