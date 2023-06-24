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Алина Загитова откроет собственную школу фигурного катания в РТ

Алина Загитова откроет собственную школу фигурного катания в Татарстане
Алина Загитова откроет собственную школу фигурного катания в РТ

Фото: открытые источники

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В Татарстане в этом году откроется школа фигурного катания Алины Загитовой, первый набор, пишет ТАСС, планируется провести в январе. Информацию подтвердил министр спорта республики Владимир Леонов.

Сама Алина Загитова в новой школе будет не просто приглашенной звездой, она займется селекцией, подберет тренерские кадры, будет давать детям мастер-классы и контролировать процесс подготовки будущих чемпионов.

"Хочу полностью проникнуть в проект. Для меня это не просто дать имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Татарстане, в родной республике", - сообщила Алина Загитова.

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