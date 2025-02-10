Актриса из Казани снялась в сериале «Афродеревня» на телеканале ТНТ

17 февраля в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Афродеревня». Сюжет расскажет о том, как размеренная жизнь села Рузское меняется после приезда группы гостей из Африки. Продюсерами проекта выступили Сарик и Гевонд Андреасяны, а режиссёрское кресло занял Ашот Кещян («Кабинет путешественника», «Старая гвардия. Огненный след»).

В актёрский состав вошли Владимир Сычев («Патриот»), Анастасия Крылова («Вдохновение»), Давид Ниамеди («Утро.ТНТ»), Олег Верещагин («Омар в большом городе»), Кирилл Мелехов («Конец света») и другие. Также в сериале сыграли Эндрю Нджогу, Туликункико Кайянге Франсин и Исмаил Коне.

Одну из центральных ролей исполнила актриса театра и кино из Казани – Анастасия Крылова. Она выросла в творческой семье: отец – режиссёр, мать – актриса и музыкант. С раннего детства Крылова выступала на сцене, а позже поступила в ГИТИС. Популярность ей принесла главная роль в сериале «Родители», а также участие в таких проектах, как «Трудные подростки», «Топи», «Закрыть гештальт» и «Жить жизнь». В новом сериале она сыграла Таню – дочь главного героя.

Сюжет вращается вокруг 45-летнего Анатолия Столбова, главы деревни Рузское. Он успешно распределяет бюджет, устраивает приёмы для комиссии из центра и наслаждается своим положением. Единственное, что его тревожит – дочь Таня, которая год назад уехала в Африку преподавать русский язык. Когда она неожиданно возвращается, Анатолий рад, но вскоре узнаёт, что вместе с ней прибыли и африканские переселенцы, оставшиеся без дома из-за стихийного бедствия.

Сначала Столбов категорически против принимать незваных гостей, но ситуация меняется, когда приезжает комиссия. Таня объявляет, что их село теперь участвует в международной программе помощи переселенцам. Чиновники поддерживают эту инициативу и обещают финансирование. Жителям деревни приходится мириться с появлением новых соседей, но терпение Анатолия заканчивается, когда он узнаёт, что его дочь решила выйти замуж за одного из африканцев.

Создатели сериала вдохновились реальными новостями о возможном запуске программы переселения африканцев в российские деревни для работы в сельском хозяйстве. В комедийном формате они исследуют тему культурных различий, взаимопонимания и любви, которая способна объединить людей независимо от национальности.