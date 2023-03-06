"Активизировалась Атлантика": метеоролог КФУ сообщил, какой будет погода в Татарстане в женский день 8 марта

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане на 8 Марта

Вся наступившая неделя в Татарстане будет аномально теплой, сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

"Это теплая неделя, температурный фон на 4-5 градусов будет выше климатической нормы. Погода сейчас определяется атлантическими циклонами и атмосферными фронтами. 8 Марта днем в Казани воздух прогреется до нуля градусов, выпадет мокрый снег, ожидается южный ветер. В ночные часы со среды на четверг температура опустится до 5 градусов", — цитирет специалиста "Татар-Информ".

С 8 марта и до конца недели погода будет слякотной, но теплой. Температуры станут положительными, идти будет уже не снег, а дождь.