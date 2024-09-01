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Активисты Татарстана навестили многодетные семьи и родных бойца СВО

В День знаний активисты «Молодой Гвардии Единой...

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В День знаний активисты «Молодой Гвардии Единой России» посетили детей из семей, где воспитывается несколько детей, а также ребят, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Визит состоялся в дом Филипповых, в котором растут четверо детей, а также в семью Ганиевых, где трое детей.

Папа Евгений Кураков добровольно ушел на специальную военную операцию в 2022 году и с того времени считается пропавшим без вести уже три месяца. Для детей были собраны канцелярские принадлежности, такие как ручки, карандаши, тетради, а также картон, цветная бумага, фломастеры, краски и многие другие необходимые вещи.

Встречи с детьми, чьи семьи столкнулись с трудностями, становятся важным моментом солидарности и поддержки. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» не только дарили подарки, но и делились теплом и вниманием, создавая атмосферу заботы и понимания. В каждой семье ощущалась надежда и желание вернуться к привычной жизни, хотя обстоятельства порой бывают тяжелыми. Наблюдая за детьми, участники акции видели радость и удивление на их лицах, что придавало сил всем присутствующим.

Особое внимание уделялось эмоциональному состоянию детей. Психологическая поддержка, которую они получали в такие моменты, может оказать огромное влияние на их самоощущение и настроение.

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