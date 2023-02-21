Активисты против Киркорова: в Казани не станут отменять концерт оскандалившегося Филиппа Бедросовича, несмотря на протесты

В Казани не станут отменять концерт Филиппа Киркорова, несмотря на протесты активистов

В Казани в "Казань Экспо" все-таки состоится концерт Филиппа Киркорова. Отменять его не будут, несмотря на протесты активистов. Напомним, против выступления Киркорова в столице Татарстана выступили участники движения "Против преступности и беззакония", отметившие, что ранее певец танцевал на православном кресте.

Комментировать ситуацию с "восставшими" казанцами директор Киркорова не стал, просто бросил трубку, пишет 116.RU.

Концерт намечен на 25 февраля. На данный момент из 3 тысяч мест свободными остаются 780 мест, и минимальная цена за билет начинается от 2 тысяч рублей и доходит до 7500 рублей за место в партере.

Ранее активист Дмитрий Бердников просил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина посодействовать в отмене выступления артиста, который отличился крайним кощунством, разгуливая на шоу на православном кресте.

Многие жители Казани поддержали активистов, выразив и свое недовольство его будущим концертом.