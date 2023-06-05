Актер Ильдус Хасанов: «Мое место силы – мой дом. Как раз в Казани, в пригороде

Уже совсем скоро в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет новый сезон сериала «Кино про бандитов» – истории главаря ОПГ из провинциального города, который выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Гавр встречается с двумя друзьями и рассказывает им о плане, который родился у него в тюрьме: он понял, что его жизнь очень насыщенная и о ней можно снять настоящее интересное кино. В сериале снялся и молодой актер из Казани – Ильдус Хасанов, который к своим 20 годам уже успел сняться во многих известных проектах. Мы поговорили с Ильдусом о новом «бандитском» проекте и о профессиональных планах на будущее.

Как и когда вы поняли, что хотите стать актером?

В полной мере я ощутил, что хочу стать актером где-то уже на втором курсе театрального курса ГИТИС. Я же все время пел, и до ГИТИСа, и поступал я с тем намерением, что буду продолжать свою вокальную деятельность. Мне это было безумно интересно. И когда я только поступил в театральный институт на факультет эстрады к Нонне Гришаевой, я понял, что театр гораздо ближе, хоть он и присутствовал косвенно всю мою жизнь и до ГИТИСа. Например, были маленькие театральные постановки в стенах школы и конкурсы чтецов, я в этом всем участвовал, но никогда не отдавался полностью. И как раз на втором курсе понял, что хочу погрузиться в это с головой. Посвящать все свое время, все свои силы, чтобы достичь результатов в этой деятельности.

Ильдус, вам всего 20 лет, время «бандитов» из 90-х вы уже не застали. Как проходила ваша подготовка к сериалу? Что стало главным источником вдохновения?

Времена 90х я, конечно, же не застал. Но то, что меня вдохновляло в момент подготовки к сериалу «Кино про бандитов» – это такие кинокартины, как: «Жмурки», «Брат», более современные работы - «Бык» с Юрой Борисовым, а из зарубежного - «Крестный отец». Я старался взять какую-то манеру общения, манеру существования и запомнить различные фишечки, которые смогу потом использовать на площадке.

Сериал будет о том, как бандиты хотят снять фильм - можно сказать, что будет фильм в фильме. Осложняло ли это как-то процесс съемок, или наоборот было легче?

Да, суть сериала заключается в том, что будет фильм в фильме. Наоборот, это не осложняло, было гораздо интереснее осуществить задуманное. И больше интереса проявлялось к тому, чтобы работать на площадке, взаимодействовать с актерами совершенно по-другому, в ином ключе.

Рейтинг у сериала 18+. Приоткроете завесу тайны, почему сериал получил такой возрастной ценз? Как думаете, какой аудитории сериал будет наиболее интересен?

На самом деле, я еще сам не видел полностью готовый материал, поэтому я не знаю почему сериал получил такой возрастной ценз, остается только догадываться. Сериал понравится очень широкой аудитории, потому что там и взрослые очень известные актёры, и молодое поколение актеров.

Когда вам поступило предложение сняться в бандитской комедии, как быстро вы согласились? Какова была ваша реакция?

Когда мне пришло предложение сняться в сериале «Кино про бандитов» я сразу согласился, потому что это очень интересная история и название, которое цепляет с первого же взгляда. Редко бывает такое ощущение, когда читаешь сценарий взахлеб, как книгу. Редко такое бывает, потому что в основном сценарий пишут по-рабочему, а тут близкие к речевому лексикону слова, очень жизненные реплики, динамика. Ты читаешь и представляешь, фантазируешь какие-то картинки, как это можно заснять, какие будут кадры, как будут одеты персонажи – все до мельчайших деталей. Мне было безумно интересно в таком проекте поработать.

Главные роли в сериале исполняют Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков и Станислав Дужников, расскажите, сложно ли работать с такими именитыми актерами? Подсказывали ли они вам как лучше сыграть в той или иной сцене, или может делились секретами актерского мастерства? С кем бы хотели поработать еще раз?

Да, главные роли в сериале исполняют Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков и Станислав Дужников. Это очень крутые актеры, мастодонты нашего времени. С которых я безусловно брал пример, и на площадке, и когда смотрел другие картины с их участием. К сожалению, со Станиславом Дужниковым мы не пересекались на площадке, но с Дмитрием Нагиевым и Михаилом Пореченковым мы работали и были в одном кадре. Такого, конечно, не было, чтобы они прям подсказывали как сыграть в той или иной сцене. Но был момент, когда Дмитрий Владимирович посоветовал, как будет лучше, как лучше сыграть, какую оценку лучше дать, чтобы в кадре это выглядело более органично и более смешно. Я смотрел и что-то выписывал себе, как они работают, как они взаимодействуют с партнерами на площадке, как они смотрятся в кадре, как они работают по кадру. Они - профессионалы, которые много чего достигли и с ними, конечно, хотелось бы поработать еще.

Вы уже снялись в нескольких известных сериалах, а хотели бы сняться в большом кино? Если да, то в каком фильме бы хотели сняться и почему? Какую роль хотите воплотить больше всего?

На самом деле сложно ответить на такой вопрос, в каком фильме я хотел бы сняться, какую роль воплотить в жизнь. Нужно очень долго думать, выбирать из огромного моего списка, который есть у меня в блокноте. Однако, могу точно сказать с какими режиссерами я бы хотел поработать. Если говорить про русское кино это – Жора Крыжовников, Алексей Герман-младший, Тимур Бекмамбетов, также Алексей Учитель, Святослав Подгаевский. Мне безумно нравятся их картины и очень хотелось бы с ними повзаимодействовать на площадке.

Вы в этом году заканчиваете ГИТИС, какие планы на будущее?

Да, в этом году я заканчиваю ГИТИС. Планы на будущее, на самом деле, большие. Главное – как их осуществить (смеется). Осуществить легко, важно стремиться к тому, что задумано. Обо всех планах, конечно, рассказывать не буду. Но это, естественно, работать в театре под руководством Нонны Гришаевой, сниматься в кино, также петь на различных площадках. Актерская деятельность занимает большую часть моей жизни, но вокал я не могу никак отбросить, потому что это мне тоже очень нравится. Идеальный план - отдыхать раз в месяц, а остальное время заполнять работой. Так мне всегда хотелось, так сейчас хочется, так надеюсь и будет.

Есть ли желание сыграть в театре, а не только в сериалах и фильмах? Или вы уже играете в театре? Могут ли казанцы увидеть вас на сценах наших театров или может планируете играть

Да, я уже играю в театре, в учебном театре ГИТИСа. С нового сезона, в сентябре, начнутся постановки и вводы меня в различные спектакли театра РОСТА в Москве под руководством Нонны Гришаевой. Возможно, казанцы когда-нибудь смогут увидеть меня на сценах наших театров, если я буду играть какие-то спектакли по контракту или приеду вместе с театром на гастроли.

Какие фильмы и сериалы вы предпочитаете смотреть? Всегда ли смотрите на них с точки зрения актерской игры или бывает, что просто ради удовольствия? Что посоветуете посмотреть нашим читателям?

Последнее время я смотрю российские сериалы, например, «Черная весна», «Пищеблок» - их смело могу посоветовать. Смотрю как раз такие сериалы, потому что цепляю что-то для себя - как мне существовать, как сейчас время движет киноискусством, как люди существуют в кадре. Редко смотрю сериалы для развлечения, скорее воспринимаю их как своего рода обучение, черпаю оттуда идеи и в дальнейшем испльзую их в своей работе.

Ваше место силы?

Мое место силы… Долго думал над этим вопросом. Отвечу так: мое место силы – мой дом. Как раз в Казани, в пригороде. Там сейчас моя семья. Каждый раз, когда я приезжаю в Казань, к себе домой, я отдыхаю и душой, и телом. Мои мысли становятся добрыми. В Москве ты постоянно за чем-то гонишься, чтобы попросту не сидеть на месте, а в Казань ты приезжаешь и успокаиваешься. Чувствуешь доброту, тепло от семьи и места, в котором находишься. Поэтому, мое место силы – это мой дом!

Смотрите новый сезон сериала «Кино про бандитов» в онлайн-кинотеатре PREMIER.