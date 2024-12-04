«Ак Барс» одержал победу над «Динамо» в КХЛ

Московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретилось с казанским «Ак Барсом». Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1) в пользу хозяев.

В составе «бело-голубых» шайбы забросили Максим Джиошвили (11-я минута), Дмитрий Рашевский (14), Никита Буруянов (31) и Никита Гусев (57). У «Ак Барса» дубль сделал Александр Барабанов (28, 44), а также отличились Илья Сафонов (34), Артём Галимов (36) и Митч Миллер (42).

Во втором периоде, когда счёт был 3:1 в пользу «Динамо», американский вратарь команды Хантер Миска допустил ошибку, позволив казанцам сократить отставание. Голкипер решил смениться на полевого игрока, полагая, что у соперников начался отложенный штраф. Однако, когда он направился к скамейке запасных, хоккеисты «Ак Барса» перехватили шайбу, и Сафонов отправил её в пустые ворота.

На данный момент «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 43 очка после 33 матчей. «Ак Барс» одержал третью победу подряд и располагается на четвертой позиции на Востоке с 41 очком.

В следующем матче «Ак Барс» 6 декабря сыграет на выезде с подмосковным «Витязем», а «Динамо» днём ранее встретится в гостях с петербургским СКА.