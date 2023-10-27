«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Генеральный директор «Ак Барса» рассказал, как обстоят дела у нападающего Дамира Жафярова.

Хоккеист перешел в казанский «Ак Барс» в 2023 году, в период межсезонья.



На счету 29 - летнего нападающего в текущем сезоне 11 игр и 1 заброшенная.

«Мы действительно приглашали его как одного из лидеров», - говорится в сообщении от представителей клуба.

Также отмечается, что Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают.

Сейчас игроком интересуется не один клуб, есть ряд предложений по обмену. Но предложение должно устроить казанский клуб.