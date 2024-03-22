«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба
РБК
Зинэтулл Билялетдинов покидает должность главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.
На пресс-конференции Билялетдинов заявил, что он много работал в роли тренера, что ему очень нравилось.
«Я получал удовольствие от того, что делал, и отвечал на вызовы. Однако быть главным тренером - это ответственность и требует много энергии. Я думаю, что мне будет лучше заниматься хоккеем в другом формате. У меня было соглашение на один сезон», - заявил тренер.
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