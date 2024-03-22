«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба

Зинэтулл Билялетдинов покидает должность главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.





«

»

«

»

«Я получал удовольствие от того, что делал, и отвечал на вызовы. Однако быть главным тренером - это ответственность и требует много энергии. Я думаю, что мне будет лучше заниматься хоккеем в другом формате. У меня было соглашение на один сезон», - заявил тренер.

В сезоне текущего годаАк Барсзавершил свое выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения отАвтомобилистаиз Екатеринбурга со счетом 1-4.На пресс-конференции Билялетдинов заявил, что он много работал в роли тренера, что ему очень нравилось.