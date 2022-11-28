«Аферы не было»: Следком Татарстана больше не считает Асфана Галявова мошенником

Бывшего главу МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова отправили под суд по подозрению в крупном мошенничестве. В конце расследования Следком снял обвинения в мошенничестве, так как следователям не удалось установить фактов вывода денег, сообщает "Реальное время".

Теперь Асфан Галявов обвиняется в двух эпизодах злоупотреблений полномочиями. Речь идет о 12 миллионах рублей, выделенных из федеральной казны на переподготовку работников МУП предпенсионного возраста.

Силовики считают, что деньги не похищались, а просто "перераспределялись" на другие нужды МУП.

В Следкоме по РТ новый формат обвинений казанскому чиновнику не комментируют.

Защита Галявова также не поясняет проис ходящее.

Напомним, что в июне этого года Асфан Галявов подписал явку с повинной и признал вину, суд отправил его под домашний арест, а позднее Верховный суд РТ смягчил меру пресечения, заменив ее на запрет определенных действий.

