Аэропорт Казани снял все ограничения на работу

Аэропорт Казани после временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий ограничения на приём и выпуск авиарейсов наконец-то сняты.

Теперь пассажиры могут вновь наслаждаться всеми удобствами и безопасностью полётов, как и прежде.

Во время периода ограничений шесть рейсов были перенаправлены в запасные аэродромы, что подчеркивает высокие стандарты безопасности и надежности, которым придерживается аэропорт. Это возвращение к нормальной деятельности стало настоящим облегчением для всех, кто ждал момента, когда Казань снова станет узлом воздушных сообщений, сообщает ТАСС.