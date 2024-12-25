Аэропорт Казани снял все ограничения на работу
vk.com/airport.kazan
Аэропорт Казани после временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий ограничения на приём и выпуск авиарейсов наконец-то сняты.
Теперь пассажиры могут вновь наслаждаться всеми удобствами и безопасностью полётов, как и прежде.
Во время периода ограничений шесть рейсов были перенаправлены в запасные аэродромы, что подчеркивает высокие стандарты безопасности и надежности, которым придерживается аэропорт. Это возвращение к нормальной деятельности стало настоящим облегчением для всех, кто ждал момента, когда Казань снова станет узлом воздушных сообщений, сообщает ТАСС.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец