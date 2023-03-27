Аэропорт Казани перешел на летнее расписание, открыл новые рейсы и нарастил число вылетов

Международный аэропорт в Казани перешел на летнее расписание, открыл новые направления и нарастил число вылетов

Аэропорт Казани перешел на летнее расписание, действовать которое будет до 28 октября текущего года. Помимо всего прочего, значительно расширена маршрутная сеть аэропорта, а также нарастили число вылетов по уже имеющимся привычным направлениям.

Так, турецкая компания Turkish Airlines помимо ежедневных вылетов в Стамбул открывает новые рейсы в Бодрум, летать будут трижды в неделю, в Даламан - 4 раза в неделю и до двух рейсов в день будут осуществлять в Анталью.

Доставит в Анталью из Казани и "Аэрофлот" - с 27 апреля рейс будет ежедневным.

Лоукостер "Победа" из Казани будет возить пассажиров в Стамбул - до 6 раз в неделю.

Летом будут осуществляться рейсы в Абу-Даби, перевозить пассажиров будет Air Arabia.

Air Serbia будет доставлять из Казани в Белград - по средам и пятницам.

Из Казани можно будет летать в страны СНГ - в Ташкент, Ереван, Актау, Астану.

Нарастят число рейсов на внутренних направлениях. В текущем сезоне можно будет улететь в Томск, Грозный, Махачкалу, Иркутск и Новокузнецк, в Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Москву и Сочи, Красноярск, Владикавказ, Горно-Алтайск, Барнаул, Омск и Абакан.

"Аэрофлот" будет доставлять пассажиров в Минводы, а рейсы в Сочи будут выполнять несколько раз в сутки, чтобы все желающие отдохнуть могли улететь к морю.

