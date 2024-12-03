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Аэропорт Казани обслужил 5 миллионов пассажиров раньше, чем в 2023 году

Мждународный аэропорт Казани выполнил план по ч...

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Мждународный аэропорт Казани выполнил план по числу пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В 2024 году воздушная гавань, названная в честь Габдуллы Тукая, достигла показателя в 5 миллионов пассажиров на 18 дней раньше запланированного срока.

С начала года и до конца ноября аэропорт принял и отправил 40 тысяч рейсов, а также обслужил 5 004 тысячи человек. Из них 3 478 тысяч пассажиров воспользовались внутренними рейсами, а 1 526 тысяч — международными. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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