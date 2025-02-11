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Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы

Ограничения коснулись аэропортов...

Анастасия Шарова

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Сегодня рано утром в аэропортах нескольких городов были временно введены ограничения на взлёт и посадку гражданских воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности авиаперелётов. Об этом рассказали в Росавиации.

Ограничения коснулись аэропортов:

  • Казани;
  • Кирова (Победилово);
  • Саратова (Гагарин);
  • Ульяновска (Баратаевка).

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов работают над тем, чтобы полёты проходили безопасно, поскольку это остаётся главным приоритетом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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