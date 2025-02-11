Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы
Анастасия Шарова
Сегодня рано утром в аэропортах нескольких городов были временно введены ограничения на взлёт и посадку гражданских воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности авиаперелётов. Об этом рассказали в Росавиации.
Ограничения коснулись аэропортов:
- Казани;
- Кирова (Победилово);
- Саратова (Гагарин);
- Ульяновска (Баратаевка).
Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов работают над тем, чтобы полёты проходили безопасно, поскольку это остаётся главным приоритетом.
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