Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы

Сегодня рано утром в аэропортах нескольких городов были временно введены ограничения на взлёт и посадку гражданских воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности авиаперелётов. Об этом рассказали в Росавиации.

Ограничения коснулись аэропортов:

Казани;

Кирова (Победилово);

Саратова (Гагарин);

Ульяновска (Баратаевка).

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов работают над тем, чтобы полёты проходили безопасно, поскольку это остаётся главным приоритетом.