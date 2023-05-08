Аэромобильные группировки из Татарстана отправили в Тюменскую область тушить пожары

Аэромобильные группировки из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей направлены на ликвидацию природных пожаров в Тюменскую область, об этом стало известно утром 8 мая.

В ГУ МЧС Тюменской области отметили, что группы уже в пути, из общая численность - 170 человек и 25 единиц техники.

Всего в тушении пожаров в Тюменской области принимают участие более 1,2 тыс. человек, задействованы 340 единиц техники, в том числе авиация, пожарные поезда и специальная техника Минобороны РФ.

На данный момент природные пожары в Тюменской области уничтожили уже 124 строения. Огонь распространяется.