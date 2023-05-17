"Аэрофлот" попросил ОАК внести 99 изменений в салон самолета Ту-214

Крупнейший отечественный авиаперевозчик "Аэрофлот" попросил компанию "Туполев" внести 99 изменений в салон самлета Ту-214, пишет РБК.

"Обсуждаем с ОАК реализацию максимально возможного количества опций для того, чтобы пассажиры получили тот же высокий уровень комфорта и сервиса на борту, к которому они привыкли на рейсах "Аэрофлота", — пояснил СМИ представитель авиаперевозчика.

В частности, сообщается, что "Аэрофлот" попросил увеличить объем багажных полок, чтобы на каждую можно было уместить до 6 чемоданов, а также попросил обратить внимание на западные образцы аварийно-спасательного оснащения.

В ОАК отметили, что значительную часть пожеланий перевозчика, несомненно, учтут.